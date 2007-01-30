У Генпрокуратуры кое-что есть на Черновецкого

Органы прокуратуры до 10 февраля проверят обоснованность повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, соответствующее поручение на днях было направлено прокурорам областей. После чего, по результатам проверок, органы прокуратуры будут осуществлять соответствующие действия.

В то же время, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам деятельности в 2006 году, заместитель генпрокурора Татьяна КОРНЯКОВА сообщила, что, в частности, по результатам проверки обоснованности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в городе Киеве были «выявлены нарушения при формировании тарифов на коммунальные услуги: в себестоимость услуг включены (вдумайтесь!) судебные расходы на иски к каждому потребителю в городе Киеве, не зависимо от того, платит он за полученные услуги или нет».

Продолжая эту тему, А.МЕДВЕДЬКО добавил, что столичная прокуратура внесла соответствующее представление на имя Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.