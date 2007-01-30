Приватбанк откроет представительство в Китае
12:55, 30 января 2007Общество
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Необходимые документы поданы в Нацбанк
Украинский коммерческий банк «ПриватБанк» планирует открыть представительство в Китае.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня журналистам.
По словам А.ШАПОВАЛОВА, «ПриватБанк» уже подал необходимые документы в Нацбанк.
Руководитель комиссии по регулированию банковской деятельности Китая ЛЮ Минкан сообщил, что украинский банк уже обратился с соответствующей заявкой и к китайскому регулятору.
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