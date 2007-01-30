Приватбанк откроет представительство в Китае

Украинский коммерческий банк «ПриватБанк» планирует открыть представительство в Китае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня журналистам.

По словам А.ШАПОВАЛОВА, «ПриватБанк» уже подал необходимые документы в Нацбанк.

Руководитель комиссии по регулированию банковской деятельности Китая ЛЮ Минкан сообщил, что украинский банк уже обратился с соответствующей заявкой и к китайскому регулятору.