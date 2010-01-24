Ющенко поручил создать национальный природный парк «Хотинский»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил создать на территории Хотинского, Кельменецкого и Сокирянского районов Черновицкой области национальный природный парк «Хотинский».

Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.

В территорию национального природного парка «Хотинский» согласовано в установленном порядке включения 9446,1 гектара земель государственной собственности, в том числе 2832,2 гектара земель Государственного предприятия «Сокирянское лесное хозяйство» и 277,7 гектара земель Государственного предприятия «Хотинское лесное хозяйство», которые изымаются в установленном порядке и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование, и 459,5 гектара земель Государственного предприятия «Кельменецкое специализированное лесничество АПК», 214,7 гектара земель Государственного предприятия «Хотинское государственное специализировано лесничество АПК» и 5662 гектаров Днепровско-Прутского бассейнового управления водных ресурсов, которые включаются в состав национального природного парка без исключения.

Президент поручил Кабинету Министров Украины:

1) обеспечить:

- решение вопроса о создании администрации национального природного парка «Хотинский» и надлежащее ее функционирование;

- утверждение в шестимесячный срок в установленном порядке Положения о национальном природном парке «Хотинский»;

- подготовку в течение 2010 – 2011 года материалов и решения в соответствии с законодательством вопросов об изъятии и предоставлении в постоянное пользование национальному природному парку «Хотинский» 3109,9 гектара земель, а также разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков и проекта землеустройства по организации и установлении границ территории национального природного парка, получение государственных актов на право постоянного пользования земельными участками;

- разработку в течение 2010 – 2012 годов и утверждение в установленном порядке Проекта организации территории национального природного парка «Хотинский», охраны, восстановления и рекреационного использования его природных комплексов и объектов;

2) предусматривать при доработке проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и подготовке проектов законов о Государственном бюджете Украины на следующие годы средства, необходимые для функционирования национального природного парка «Хотинский».