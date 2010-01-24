Тимошенко едет в Черкасскую область

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки она планирует посетить города Золотоноша, Смела и Черкассы.

В городе Золотоноша Ю.ТИМОШЕНКО вручит государственные акты на право собственности на земельные участки.

В Черкассах Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести встречу с жителями города и вручить автомобили скорой помощи учреждениям системы здравоохранения в Черкасской области.

В городе Смела Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с работниками железнодорожного узла станции им. Тараса Шевченко Одесской железной дороги.

Также в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью Черкасской областной телерадиокомпании.