Тимошенко едет в Черкасскую область
10:41, 24 января 2010Общество
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(программа пребывания)
Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Черкасской области.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки она планирует посетить города Золотоноша, Смела и Черкассы.
В городе Золотоноша Ю.ТИМОШЕНКО вручит государственные акты на право собственности на земельные участки.
В Черкассах Ю.ТИМОШЕНКО планирует провести встречу с жителями города и вручить автомобили скорой помощи учреждениям системы здравоохранения в Черкасской области.
В городе Смела Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с работниками железнодорожного узла станции им. Тараса Шевченко Одесской железной дороги.
Также в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью Черкасской областной телерадиокомпании.
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