Общество военных охотников и рыбаков заявляет о рейдерском захвате

Всеукраинская общественная организация “Общество военных охотников и рыбаков Вооруженных сил Украины” заявляет о проведении рейдерского захвата своих охотничьих и рыбацких хозяйств.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель центрального совета Общества военных охотников и рыбаков ВСУ Николай ГУРИН.

Он сообщил, что Общество насчитывает более 13 тыс. членов, является одной из самых старых активно действующих общественных организаций Украины. Членами общества являются военнослужащие, ветераны военной службы и Великой Отечественной войны, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы.

“В начале 2008 года несколько бизнесменов обманным путем присоединились к Обществу через включение в его состав общественной организации “Международное общество охотников и рыбаков”, - рассказал Н.ГУРИН.

Далее, по его словам, оказалось, что настоящей целью такого присоединения стал рейдерский захват общества в целом со всеми охотничьими и рыболовными угодьями.

“Для осуществления указанных планов, в нарушение Конституции и законов Украины, 12 новопринятых лиц из 13 тыс. членов общества, не по юридическому адресу, без приглашения других членов и полномочного руководства, провели 25 мая 2008 года так называемое общее собрание, на которых сменили руководство и устав”, - сообщил о последующем развитии событий Н.ГУРИН.

Также у действующего руководства Общества военных охотников и рыбаков ВСУ вызывает возмущение, что Министерство юстиции своим приказом от 23 ноября 2009 года легитимировало “решение рейдерской конференции” и зарегистрировало его.

В результате, отметил Н.ГУРИН, вместо развития организации и любимого дела, охотники и рыбаки вынуждены заниматься судебной волокитой и обращениями в многочисленные органы.

“Ввиду того, что рейдеров, вероятно, прикрывают высокие должностные лица, надежду на справедливость может дать внимание общественности к данному делу, которое может создать опасный прецедент рейдерского захвата не частного бизнеса, а мощного, действующего объединения граждан”, - убежден Н.ГУРИН.