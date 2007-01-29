Руководство Интера опровергает существование конфликта

Руководство телеканала «Интер» опровергает существование конфликта с трудовым коллективом.

Об этом УНИАН сообщила директор по маркетингу телеканала Виктория РУБАН.

«Конфликта нет, никакого предзабастовочного состояния нет – это внутренний рабочий вопрос, который обсуждался сотрудниками канала и руководства. Как в любой компании, есть внутренние рабочие процедуры. Есть внутренний регламент, который я не имею права обсуждать с внешними источниками информации», - сказала В.РУБАН.

В тоже время она отметила, что такие «рабочие моменты» возникают достаточно часто, как и в любой другой компании. В.РУБАН заверила, что журналисты имеют всю необходимую информацию, а зарплата выплачивается в полном объеме.

Говоря о премиях для сотрудников, он подчеркнула, что это внутренняя информация, которая относится к финансовой сфере. «Условия трудовых договоров я не имею права разглашать, так как это внутреннее дело каждого сотрудника и компании», - отметила В.РУБАН.

Представитель телеканала также отметила, что в информационном вещании изменений не будет. «Речь об уменьшении информационного вещания не идет. Есть определенный объем информационного вещания, который обеспечивали и продолжат обеспечивать определенное количество сотрудников, в том числе и журналистов, операторов и редакторов», - сказала она.

По словам В.РУБАН, кадровые вопросы будут решаться «в каждом отдельном случае сотрудником и руководством».

В.РУБАН заверила, что против работников телеканала, которые заявили о возможной голодовке, не будут приниматься какие-либо санкции. «Никаких репрессий против журналистов не было, нет и, думаю, что не будет», - сказала она.

В.РУБАН выразила уверенность, что эти события не повлияют на рейтинги канала, так как проблем нет.

Как сказала В.РУБАН, программа «Ранок з Інтером» пока выходит в эфир, но показатели этой программы не столь высоки, как хотелось бы, и поэтому обсуждается переформатирование программы.

По ее словам, «безусловно, какие-то программы будут меняться», в частности, запускается новый юмористический проект «Бойцовский клуб» и в скором времени будет отснят первый цикл программы.

В.РУБАН пообещала, что о принятых решениях канал будет открыто информировать.

Как сообщал УНИАН, 26 января коллектив телеканала «Интер» заявил, что объявит голодовку в случае невыполнения руководством их требований. В частности, работники «Интера» выступили против уменьшения зарплат.