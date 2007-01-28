Налоговая милиция накрыла мощный конвертационный центр

Сотрудниками налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области выявлен конвертационный центр, который, используя документы и печати субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, незаконно формировал налоговый кредит по НДС и валовые затраты для предприятий Запорожской области.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ГНА, через данный конвертационный центр было незаконно обналичено свыше 3 млн. грн.

Организатор конвертационного центра был выявлен в ходе проведения спецоперации "Фирма".

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 35-летний директор одного из запорожских предприятий, используя чековую книжку предприятия, за проценты переводил безналичные средства в наличность и возвращал их заказчикам, при этом выдавая фиктивные документы по бестоварным операциям для формирования у предприятий-клиентов налогового кредита и валовых затрат", сообщили в пресс-службе.

Задержали организатора конвертационного центра с поличным - в момент получения им в одном из банков 90 тыс. грн. При обыске в офисе предприятия задержанного сотрудники налоговой изъяли еще свыше 30 тыс. грн., а также 14 печатей и бланки документов с подписями и печатями подставных лиц.

По материалам налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).