Прокуратура закрыла единственный в Украине конный театр на о.Хортица

Запорожская межрайонная природоохранная прокуратура закрыла единственный в Украине театр "Запорожские казаки", на протяжении последних 20 лет работавший на острове Хортица и являвшийся одним из основных достопримечательностей Национального заповедника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании постоянной комиссии Запорожского облсовета по вопросам развития Национального заповедника "Хортица" владелец театра Юрий РУЖИН.

"Запорожская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело против директора театра, в рамках которого вынесла решение о запрете деятельности конного театра на Хортице. Согласно документу, основанием для этого стало отсутствие у театра разрешения на аренду занимаемого им земельного участка, которое "Запорожские казаки" оформляют на протяжении последних 3 лет, но на сегодняшний день из-за бюрократических "нюансов" еще полностью не завершили", - сообщил Ю.РУЖИН.

По его словам, на сегодняшний день конный театр закрыт, т.е. актеры и служащие фактически остаются без работы, а более 30 лошадей-артистов конного театра становятся бесхозными.

"Без присмотра также остаются остальные животные, обитавшие на территории театра. В том числе и единственные в Украине волы - пара, которая была специально завезена в нашу страну для съемок фильма "Тарас Бульба" и передана на попечение "Запорожским казакам" режиссером Владимиром БОРТКО после завершения съемочного процесса на Хортице", - сообщил Ю.РУЖИН.

По его словам, "какая судьба ждет их дальше - неизвестно".

Также непонятно, что дальше будет с двумя поднятыми со дна Днепра кораблями: казацкой "Чайкой" и "Бригантиной", хранение, реставрация и консервация которых осуществляется в спецангарах именно на территории конного театра на Хортице.

В прокуратуре Запорожской области факт возбуждения уголовного дела против руководства конного театра и проведение следственных действий подтвердили.

Как рассказал УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Борис ДВОРНЫЙ, "уголовное дело возбуждено по факту самовольного (без наличия необходимых документов) использования для функционирования конного театра земельного участка площадью 1 га на территории Национального заповедника о. Хортица, что привело к недополучению бюджетом около 100 тыс. грн.".

По его словам, следствие по делу осуществляет Запорожская межрайонная природоохранная прокуратура, а контроль осуществляет прокуратура Запорожской области.