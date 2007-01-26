Рудьковский собирается изгнать посредников

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ выступает за выработку четких алгоритмов работы «Укрзализныци».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, такую позицию Н.РУДЬКОВСКИЙ озвучил вчера, 25 января, во время заседания Коллегии министерства.

По мнению министра, на сегодняшний день «Укрзализныця» имеет несколько проблем, которые нуждаются в немедленном решении. Одна из них - превышение уровня расходов над доходами. «Расходы превышают доходы - и так уже не один период, - отметил министр. - Нужно сбалансировать эти показатели».

Другой аспект - использование посредников при осуществлении закупок материально-технических ресурсов. Как сообщил Н.РУДЬКОВСКИЙ, проверка, проведенная Контрольно-ревизионным управлением, обнаружила превышение стоимости закупок на 31 млн. грн. в связи с использованием посредников. «Речь идет о том, что производитель показывает одну стоимость, а поставка осуществляется через посредника, который продает дороже», - сказал министр, отметив, что этот вопрос должен быть решен в ближайшие сроки.

Еще одна проблема «Укрзализныци», по словам Н.РУДЬКОВСКОГО, - дебиторская задолженность. В этой связи министр поручил руководству «Укрзализныци» срочно разобраться и проанализировать совместно с финансово-экономическим департаментом Минтранссвязи данную проблему.

Кроме того, Н.РУДЬКОВСКИЙ выступает за то, чтобы все действия «Укрзализныци» были четко определены и понятны. „Предоставление скидок для того, чтобы привлечь в Украину дополнительные грузы и увеличить прибыли - это одно», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ и добавил: «Но мы должны понять, когда такие действия являются необоснованными, и ликвидировать случаи, когда скидки предоставляются определенным коммерческим компаниям, а государственные прибыли при этом уменьшаются».