Литвин: повышая тарифы на ЖКХ, власти финансирут коммерческие структуры

Повышая тарифы на жилищно-коммунальные услуги, государство финансирует коммерческие структуры. Такое мнение сегодня журналистам высказал вице-президент НАНУ Владимир ЛИТВИН в ходе совместной Коллегии Министерства строительства и Национальной академии наук.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению В.ЛИТВИНА, новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги не обоснованны, поскольку при их расчетах не учитывалось социальное положение людей, а «Киевводоканал» и «Киевэнерго» при формировании тарифов исходили из обеспечения собственной рентабельности.

Как отметил В.ЛИТВИН, экономически оправданная составляющая в тарифах занимает 50%, а остальное - автоматически идет в компании, которые находятся в частных руках. «Государство напрямую финансирует коммерческие структуры», - сказал он и добавил, что при этом население не может контролировать качество услуг.

Как сказал В.ЛИТВИН, люди должны иметь возможность платить, когда будут иметь соответствующие зарплаты и когда качество услуг ЖКХ повысится.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2006 г. во время совещания в столичной мэрии Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря 2006 г. в столице коммунальные тарифы возрастут в среднем в 3,3 раза.

Согласно решению Киевсовета, 11 декабря 2006 г. была создана Комиссия по проверке правильности начисления тарифов на ЖКУ, в которую вошли как представители КГГА, так и депутаты горсовета. 13 декабря комиссия начала свою работу и планировала завершить проработку материалов до конца прошлого года. В то же время, из-за большого объем информации, работа комиссии была продлена до конца января 2007 г.