Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,13 грн./долл., что на 0,3% дороже, чем 13 января, продают – по 8,21 грн./долл., на 0,1% дороже.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,03-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,13-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,9% по сравнению с 13 января и сегодня составляет 11,78 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 11,99 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,65-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,95-12,07 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 13 января, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2655 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2760 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2720 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2850 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,13 грн./долл., что на 0,4% дороже, чем вчера, продажи – 8,22 грн./долл., на 0,3% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,6%, по сравнению с 13 января, и сегодня составляет 11,77 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 12,00 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,65-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,95-12,07 грн./евро.

Курс покупки-продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 13 января, немного понизился и сегодня составляет 0,2631/0,2771 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2720 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2810 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,08/8,134 грн., евро – 11,75/11,95 грн., рубль – 0,2700/0,2770 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,03/8,08 грн., евро – 11,70/11,98 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,08/8,20 грн., евро – 11,65/11,95 грн., рубль – 0,2680/0,2800 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 14 января, составляет: гривни к доллару США – 8,004, к евро – 11,656225, к российскому рублю – 0,27003.