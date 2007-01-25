В Киеве будет -16°

Завтра в Украине ожидается похолодание, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В западных, северных и Винницкой областях ночью временами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Снижение температуры ночью до 4-9° мороза, в Карпатах до 12°, днем до 1-6° мороза.

На остальной территории временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. В Крыму дождь, днем местами сильный; температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

На Закарпатье ночью временами небольшой снег, днем без существенных осадков; температура ночью 4-9° мороза, в горах до 12°, днем 1-6° мороза.

27-28 января - облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, мокрый снег (28 января в западных и южных областях умеренные осадки, метели); в Крыму сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 27 января в Крыму и Приазовье, 28 января в Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в северной половине местами 10-13° мороза, днем 0-5° мороза (27 января в южной части, Донецкой и Луганской областях ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла); в Крыму 27 января на протяжении суток 1-6° тепла, 28 января ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

29-30 января - холодная погода с температурой ночью 29 января 6-12° мороза, на севере Левобережья 9-15°, 30 января ночью 10-16° мороза, на северо-востоке и востоке местами при прояснениях до 20°, днем 2-8° мороза; на юге Крыма ночью 3-8° мороза, днем 0-4° мороза.

В юго-восточной части и западных областях временами снег, на остальной территории без существенных осадков (ночью 29 и днем 30 января в северных и центральных областях небольшой снег).

В Киеве и области в пятницу ночью ожидается временами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза; по области ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

27-28 января - облачно с прояснениями. Временами небольшой снег (ночью 27 января без осадков). На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем 28 января местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 27 января 6-11° мороза, 28 января 4-9° мороза; днем 0-5° мороза.

29-30 января - холодная погода с температурой ночью 29 января 6-12° мороза, 30 января ночью 10-16° мороза, днем 2-8° мороза. Ночью 29 января и днем 30 января небольшой снег, в остальное время без существенных осадков.