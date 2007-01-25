16 украинцев полгода были рабами в России

Прокуратура Винницкой области возбудила уголовное дело в отношении гражданина Молдовы, который подозревается в торговле людьми - жителями Винницкой области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в центре общественных связей УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, 39-летний молдаванин в мае 2006 года завербовал 16 жителей Крыжопольского и Тростянецкого районов для выполнения строительных работ в России. Подозреваемый также обещал зарплату в России от 400 долларов. Винничане отдали ему свои паспорта. После чего они были нелегально вывезены на одну из ферм в Курской области (Россия), где были вынуждены обработать 90 га посевов сахарной свеклы.

Как оказалось, подозреваемый раньше договорился с фермером о таких действиях.

После выполнения винничанами полевых работ, фермер заплатил молдаванину 240 тыс. российских рублей. Однако подозреваемый с завербованными за выполненную работу не рассчитался, заявив, что фермер ему не заплатил. В дальнейшем, молдаванин заставил винничан работать дальше, якобы для возмещения своих расходов по их доставке в Россию, а также на содержание и питание. Тех, кто отказывался работать, избивали сообщники молдаванина.

В ЦОС отметили, что некоторым из завербованных на протяжении августа-октября 2006 года удалось убежать. Другие жители Винницкой области бесплатно проработали более 6 месяцев в России и вернулись домой только после того, как их родственники обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 149 ч.2 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми в отношении группы лиц).