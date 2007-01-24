Назначен новый начальник ГАИ

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО сегодня представил личному составу Департамента ГАИ МВД Украины нового руководителя - полковника милиции Алексея КАЛИНСКОГО.

Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, до назначения на эту должность А.КАЛИНСКИЙ занимал должность заместителя начальника Департамента Госавтоинспекции МВД Украины.

Справка УНИАН. До этого назначения с марта 2005 года начальником Департамента Госавтоинспекции МВД Украины был генерал-майор милиции Сергей КОЛОМИЕЦ.