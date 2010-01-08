Днепропетровский горсовет купил медоборудование на резервные деньги

Днепропетровский городской совет приобрел за средства резервного фонда местного бюджета (303 тыс. грн.) новое медицинское оборудование для диагностики и лечения гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения Днепропетровского городского совета.

В частности, для 14 лечебных заведений города приобретены пульсоксиметры для ранней диагностики дыхательной недостаточности. В реанимационное отделение городской клинической больницы №11 поступил аппарат искусственной вентиляции легких. Также для бригад скорой помощи выделены портативные аппараты искусственной вентиляции легких для предоставления помощи при транспортировке тяжелых больных.

Приобретенное оборудование позволит врачам своевременно диагностировать ухудшение состояния больных с осложнениями ОРВИ и гриппа и в полном объеме оказывать им медицинскую помощь.