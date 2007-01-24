Минэкономики не поддерживает идею Рудьковского

Министерство экономики Украины не поддерживает предложение о резком увеличении железнодорожных тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономики Украины Владимир МАКУХА сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Министерство экономики не поддерживает идею резкого повышения железнодорожных тарифов», - сказал В.МАКУХА.

Вместе с тем министр экономики сообщил, что процесс изучения экономической обоснованности повышения тарифов до сих пор продолжается.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины было намерено с 1 февраля т.г. начать поэтапное повышение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. Приказ министерства от 29 декабря 2006 года (№1222) был обнародован 11 января т.г. на сайте Верховной Рады Украины. Согласно документу, с 1 февраля тарифы от ныне действующих должны были поднять на 10%, с 1 апреля – на 21% и с 1 июля 2007 года – на 33%. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 29 декабря 2006 года (№ 1386/13260).

Затем министерство заявило, что повышение тарифов с 1 февраля т.г. не будет.

С 1 января 2007 г., согласно ранее утвержденному министерством графику, тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки были повышены на 10%. Далее планировалось повысить тарифы еще на 10% с 1 апреля и еще на 10% - с 1 июля 2007 года.

Однако Кабмин поручил Минтранссвязи аннулировать приказ о повышении тарифов с 1 января на 10%, поскольку, по мнению правительства, на сегодняшний день нет никаких предпосылок индексировать железнодорожные перевозки пассажиров. Приказ об отмене повышения на 10% тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки Минтранссвязи издал 29 декабря 2006 года. Таким образом, повышенные на 10% тарифы в поездах действовали чуть больше недели – с 1 января по 9 января