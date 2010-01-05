Приют для животных в Пирогово - 7-й день без света, еды и тепла

Депутат Киевского городского совета от БЮТ Алексей ДАВЫДЕНКО заявляет, что из-за обрывов на линиях электропередач, сломанных деревьев и снежных заносов полностью заблокирована работа единственного в Киеве общественного приюта для животных в Пирогово по ул.Червонопрапорной 18-б.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете.

По словам А.ДАВЫДЕНКО, это заведение остается забытым всеми муниципальными службами быстрого реагирования, и уже седьмые сутки 2 тысячи животных остаются без света, еды и отопления.

В частности, отметил депутат, еще 29 декабря 2009 года приют для животных остался без света, но и городское подразделение МЧС, и аварийная служба “Киевэнерго”, как и все другие службы быстрого реагирования столицы, не едут на помощь из-за заваленной снегом единственной дороги, которая соединяет приют с городом.

«Волонтеры, которые занимаются животными, вместе с работниками приюта за собственные деньги вынуждены были купить электропилы и порезать сваленные деревья, а затем частным образом, наличкой заплатили работникам коммунальной службы города, чтобы те очистили единственную дорогу к приюту от снежных завалов», - сообщает А.ДАВЫДЕНКО.

По его словам, уже выяснилось, что главной причиной отсутствия света является порванный электрокабель, который “Киевэнерго” не будет чинить, пока не сойдет снег.

Депутат отметил, что снег растает не раньше марта. “До тех пор без света, еды и отопления умрут большинство животных, а среди них есть больные и прооперированные, которые находятся в стационаре больницы на территории приюта”, - сказал А.ДАВЫДЕНКО.

Он также заявил: “Киевский мэр, по-видимому, единственный мэр в мире, который всегда вовремя сбегает на отдых. Пока этот горе-правитель и его многочисленная свита из чиновников КГГА поразъехались по элитным курортам, наш город уже вторую неделю завален искалеченными деревьями, оборванными и обесточенными электросетями, целые улицы или завалены снежной грязью по самые уши, или напоминают ледовые арены - аварийные службы днями не могут добраться до всех этих многочисленных участков”.