Претендент на ОПЗ хочет во что бы то ни стало вернуть свои 400 млн.

ООО «Фрунзе-Флора» будет использовать все возможные правовые средства для возвращения ему конкурсной гарантии, внесенной для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН, ООО «Фрунзе-Флора» обратилось в Хозяйственный суд города Киева за судебной защитой своих прав и законных интересов, «Фрунзе Флора» также отмечает, что особенность соответствующего иска заключается в существовании безусловных оснований для удовлетворения этих требований.

Однако, отмечается в заявлении, вместо принятия к выполнению судебного решения Хозяйственного суда Киева от 14 декабря 2009 года, Фонд государственного имущества его обжаловал и тем самым безосновательно продолжает не выполнять очевидное обязательство по возвращении суммы конкурсной гарантии.

В ООО «Фрунзе-Флора» надеются, что суд не будет принимать участия в сознательном затягивании удовлетворения жалобы по возвращению конкурсной гарантии.

Над процессом о возвращении конкурсной гарантии уже пристально наблюдают инвесторы, которые работают или намерены работать в Украине, говорится в заявлении. В то время как государство гарантирует защиту прав инвесторов, задержка с возвращением ООО «Фрунзе-Флора» гарантийных средств наносит вред инвестиционному климату Украины, повышает степень риска бизнеса и становится препятствием для эффективного привлечения инвестиций в Украину. Государство Украина может быть привлечено к ответственности в международных судебных инстанциях, в том числе за невыполнение и затягивание рассмотрения данного спора, и вина за это перед государством будет лежать на плечах конкретных должностных лиц.

ООО «Фрунзе-Флора» подчеркивает, что все участники процесса лично будут нести ответственность за затягивание и препятствование в осуществлении правосудия в данном процессе.

Как известно, 21 сентября 2009 года ООО «Фрунзе-Флора» с целью участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» перечислило на расчетный счет ФГИУ конкурсную гарантию в размере 400 млн. грн.

22 сентября между ФГИУ и ООО «Фрунзе-Флора» был заключен договор об условиях и порядке возвращения конкурсной гарантии, в соответствии с которым в случае, если ООО «Фрунзе-Флора» не будет признано победителем конкурса, ФГИУ обязывается вернуть конкурсную гарантию в срок не позже, чем три рабочих дня от даты проведения конкурса.

29 сентября по итогам конкурса ООО «Фрунзе-Флора» не стало победителем.

В соответствии с приказом ФГИУ об итогах конкурса по продаже пакета акций ОПЗ от 29 сентября, содержание которого было обнародовано в СМИ, было принято решение вернуть сумму конкурсной гарантии всем участникам конкурса, в том числе и ООО «Фрунзе-Флора».

Однако ООО «Фрунзе-Флора» не получило сумму конкурсной гарантии, а также проценты за невыполнение денежного обязательства и убытки. При этом иностранному инвестору, который принимал участие в конкурсе, своевременно возвращена сумма конкурсной гарантии, а к украинским инвесторам ФГИУ отнесся дискриминационно, отмечают в ООО.

«Фрунзе-Флора» обратилось в Хозяйственный суд города Киева. 14 декабря суд принял решения, которым обязал ФГИУ вернуть ООО «Фрунзе-Флора» 400 млн. грн.