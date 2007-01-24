”Вестники” Апокалипсиса прочат нефть по $150 и восстановление СССР

Сегодня в швейцарском Давосе стартует ежегодная конференция Всемирного экономического форума (ВЭФ). Как пишет газета "Коммерсант", несмотря на то, что главной официальной темой Форума названо глобальное потепление, самые интересные дискуссии развернутся вокруг темы petroeconomic - нефтеэкономики, то есть значительного усиления политического влияния стран-нефтеэкспортеров. России в этом свете уделяется далеко не последнее место. Эксперты даже полагают, что в будущем, в случае значительного скачка цен на нефть, она может возглавить нефтяной альянс, созданный из стран бывшего СССР. Самой России Давос-2007 не очень интересен.

В рамки дискуссий по petroeconomic укладывается и доклад "Глобальные угрозы", который эксперты ВЭФ подготовили к форуму-2007. Экономисты представили, что может произойти самого страшного в мире и какие последствия это повлечет. Эпидемии, массовые беспорядки или энергетический кризис - это лишь некоторые варианты из 23-х наиболее вероятных сценариев глобальных кризисов.

Пристальнее всего, по всей видимости, делегаты ВЭФ будут рассматривать сценарий энергетического кризиса, который, например, может быть инициирован террористической атакой в Молуккском проливе, через который только Китай получает четыре пятых импортируемой нефти. Подрыв в проливе нескольких танкеров с нефтью приведет к закрытию этого маршрута, после чего цены на нефть подскочат до 150 долларов за баррель.

Добывающие страны в этой ситуации предпочтут закрыть кран и сформировать альянс под условным названием ChavPec - от фамилии президента Венесуэлы Уго Чавеса и ОПЕК. Будут также созданы блоки из бедных стран Латинской Америки во главе с Венесуэлой и Боливией, из африканских экспортеров сырья, и из стран бывшего СССР во главе с Россией. Как пишет газета "Комсомольская правда", в качестве первых претендентов на объединение с Россией эксперты называют Армению, Узбекистан и, как ни странно, Грузию. Российские эксперты допускают подобное развитие событий в том случае, если нефть действительно подорожает так сильно. "Кран на нефтяной трубе закрыл и жди, пока в этой стране-потребителе народ свергнет главу государства. А после переворота ставь на его место пророссийского президента, - говорит лидер Международного евразийского движения Александр Дугин. - И пусть Запад и не заикается о том, что это негуманно. Америка для достижения своих геополитических и других интересов ничем не гнушается. Даже вторжением в чужую страну, например в Ирак".

В результате, по версии Дугина, может появиться "мягкая форма Советского Союза". "Это может быть Евразийский союз, который с 1996 года предлагает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Конфедерация, где у каждого субъекта максимум независимости. Но по крупным политическим вопросам решения принимает единый центр - Москва".

События могут развиваться и по другим плохим сценариям. В январе 2008 года Азию атакует новый вирус, куда опаснее нынешнего "птичьего гриппа" H5N1. В 2007 году произойдут мощное наводнение в Южной Азии, тропические штормы в Центральной Америке, небывалые морозы на Северо-Востоке США.

Всего эксперты ВЭФ выделяют 23 разного рода рисков. При этом только в шести сценариях вероятность их наступления не увеличилась: не растет опасность международной коррупции и преступности, землетрясений, инфекционных заболеваний в развивающихся странах. Дело с остальными рисками, будь то рост дефицита счета текущих операций США, потепление климата или международный терроризм, обстоит все хуже.

По материалам newsru