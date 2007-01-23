Донецкого губернатора посвятили в гуцулы (фото)

Вчера в ресторане «Гуцульщина» города Яремче Ивано-Франковской области состоялось торжественное посвящение в гуцулы губернатора Донецкой области Владимира Логвиненко и председателя Донецкого областного совета Анатолия Близнюка. Ведущие эту церемонию глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Роман Ткач и коллега Близнюка Игорь Олийнык по очереди обрядили гостей в колоритные шляпы и жилетки, а также вручили им по особому «многофункциональному» топору-трости карпатских горцев.

Герб Донецкой области

В свою очередь, от Логвиненко и Близнюка хозяева также получили презент - шахтерскую каску. После того, как она была надета на голову Ткача, в ресторане потушили свет, чтобы дать ивано-франковскому губернатору возможность оценить мощность коногонки. Кроме всего прочего, Анатолий Близнюк подарил ивано-франковцам миниатюрное изображение герба Донецкой области, не преминув и тут обратить их внимание на начертанный на нем лозунг «Возможность доказана делом».

Остров