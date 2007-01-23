Донецкого губернатора посвятили в гуцулы (фото)
22:53, 23 января 2007Общество
1006 0
Делегация "схидняков" в долгу не осталась
Вчера в ресторане «Гуцульщина» города Яремче Ивано-Франковской области состоялось торжественное посвящение в гуцулы губернатора Донецкой области Владимира Логвиненко и председателя Донецкого областного совета Анатолия Близнюка. Ведущие эту церемонию глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Роман Ткач и коллега Близнюка Игорь Олийнык по очереди обрядили гостей в колоритные шляпы и жилетки, а также вручили им по особому «многофункциональному» топору-трости карпатских горцев.
|Герб Донецкой области
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter