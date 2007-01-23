Азаров зачитал чёрный список

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ отметил некачественную работу Государственной налоговой службы по выявлению фактов заведомого уменьшения объекта налогообложения налогом на прибыль.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе расширенного заседания коллегии Государственной налоговой администрации Украины Н.АЗАРОВ сказал: «Схемы те же, что и пять лет назад».

Среди предприятий, задекларировавших значительные суммы убытков или валовых расходов, Н.АЗАРОВ назвал: ГП "Энергорынок" (Киев) – 0,5 млрд. грн. убытка, ООО "Астелит" (Киев) – 0,88 млрд. грн., “Донецкоблэнерго”, “Реагент”, “Троффи” (оба - Одесса) и некоторые предприятия Харьковской области.

Н.АЗАРОВ дал указание принять меры в отношении этих предприятий и отчитаться о проделанной работе на следующей коллегии. «Государству такие предприятия не нужны», - сказал первый вице-премьер.

Как известно, налог на прибыль предприятий - один из основных бюджетообразующих налогов.

Так, по данным Минфина, в 2006 году Государственная налоговая администрация Украины обеспечила поступления в общий фонд государственного бюджета в сумме 56,9 млрд. грн., что больше плана на 0,4 млрд. грн., или составляет 100,6% плана. При этом поступления в бюджет по налогу на прибыль предприятий составили 25,4 млрд. грн.