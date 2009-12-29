Милиция проверяет дипломы чиновников: на «липе» поймали уже 10

Работники милиции выявили 10 фактов использования государственными служащими поддельных дипломов о высшем образовании.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, работники Главного Управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины осуществляют проверку достоверности дипломов о высшем образовании служащих органов власти и местного самоуправления. Уже выявлено десять фактов возможного использования государственными служащими поддельных дипломов. В частности, в Автономной Республике Крым выявлено два таких случая, в Николаевской и Одесской областях - по три, в Херсонской области и в Киеве - по одному.

В Крыму, Херсонской области и в Киеве возбуждено три уголовных дела, по остальным семи фактам продолжается проверка.

Так, следственным отделом Днепровского райуправления ГУ МВД Украины в городе Киеве возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.358 "Использование поддельных документов" Уголовного кодекса Украины по факту использования поддельного диплома о получении полного высшего образования по специальности “финансы и кредит”. Этот поддельный документ злоумышленник использовал во время устройства на государственную службу на должность начальника одного из управлений районной государственной администрации.

Кроме того, следственным отделом Следственного управления Главного управления МВД Украины в АР Крым возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 3 ст.358 "Подделка и использование поддельных документов" Уголовного кодекса Украины по факту использования поддельного диплома о получении полного высшего образования по специальности “финансы и кредит” во время устройства на должность начальника одного из управлений городского совета.

В Херсонской области прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.358 "Подделка документов" Уголовного кодекса Украины по факту использования поддельного документа о получении полного высшего образования по специальности “инженер-строитель” во время устройства на государственную службу в районную государственную администрацию.

Проверки достоверности дипломов о высшем образовании государственных служащих продолжаются.