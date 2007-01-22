Богдан Ступка получил премию «Триумф»

Народный артист Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан СТУПКА получил российскую премию «Триумф» за выдающиеся достижения в искусстве.

Как передает ИТАР-ТАСС, кроме Б.СТУПКИ, премию "Триумф" получили сегодня композитор София ГУБАЙДУЛИНА, кинорежиссер Эльдар РЯЗАНОВ и рок-музыкант Юрий ШЕВЧУК. Они стали главными героями торжественной церемонии, состоявшейся в парадном Белом зале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве.

Под аплодисменты собравшихся на импровизированную сцену вышли члены авторитетного жюри, которое на сей раз возглавил Владимир ПОЗНЕР. Он напомнил, что "премия вручается пятнадцатый год подряд" и объявил церемонию открытой. И хотя имена лауреатов уже были известны заранее, публика реагировала на них восторженно.