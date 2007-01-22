Карасев думает, что теперь будет ”ни рыба - ни мясо, ни к селу - ни к городу”

Решение Совета министров иностранных дел Евросоюза о перспективе членства Украины в Европейском Союзе будет способствовать изменению внешней политики Украины и замене министра иностранных дел.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал политолог Вадим КАРАСЕВ, комментируя сегодняшние выводы Совета министров иностранных дел ЕС, касающиеся переговоров с Украиной по тексту нового Усиленного соглашения.

«Смена акцентов и практических шагов украинской политики по отношению к Европе и европейской политики - по отношению к Украине даст возможность произвести концептуальное изменение внешней политики и в результате - замену министра иностранных дел. Персональный конфликт между премьер-министром ЯНУКОВИЧЕМ и министром иностранных дел ТАРАСЮКОМ будет являться в этой ситуации вторичным», - сказал В.КАРАСЕВ.

По его мнению, решение Совета министров иностранных дел ЕС означает, что Украина остается в неопределенной переходной зоне. «Формат, предложенный Евросоюзом Украине, - не то чтобы да, не то чтобы нет - означает, что фактически ЕС перекладывает ответственность за европейскую интеграцию на саму Украину, чтобы политические элиты сами разобрались в том, что они смогут предложить Европе», - добавил политолог.

«Европа не видит среди украинских политических элит группу, которая может продемонстрировать не только желание, но и предложить политический ресурс для последовательной евроинтеграционной политики Украины, проинтеграционной европейской экономической политики», - предположил политолог.

В.КАРАСЕВ считает, что решение Совета министров ЕС носит преференциальный характер для правительства Виктора ЯНУКОВИЧА. «Все отдано на откуп политической конъюнктуре, и очевидно, что такая стратегия ЕС, а точнее, полное отсутствие таковой стратегии, дает некоторые преференции правительству ЯНУКОВИЧА и парламентской коалиции. Но это означает не положительные преференции, которые имеют предметное выражение, а, скорее, негативные преференции, которые заключаются в предоставлении правительству и антикризисной коалиции полной свободы действий», - пояснил он.

«Длительное время мы будем иметь не евроинтеграцию, а евроориентацию, то есть Европа как ориентир. Но реальное движение будет идти своим дрейфом – ни туда и ни сюда, ни рыба - ни мясо, ни к селу - ни к городу», - резюмировал В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совет министров иностранных дел ЕС принял выводы, касающиеся переговоров с Украиной о подписании нового Усиленного соглашения.

В своем документе Совет министров ЕС решил, что новое Усиленное соглашение не должно предусматривать никакого будущего развития двусторонних отношений. Это будет означать, что в соглашении, с одной стороны, не будет положения о возможности членства Украины в ЕС, но, с другой стороны, не будет положения и о невозможности такого членства.

В то же время в документе отмечается, что ЕС признал европейские устремления Украины еще в 2005 году.

Кроме того, в выводах записано о том, что ЕС продолжит оказывать поддержку политическим и экономическим реформам в Украине, направленным на усиление демократии, стабильности и прозрачности в стране, и хочет усилить свои обязательства в этих направлениях в новом соглашении.

Согласно документу, новое соглашение должно ставить целью сближение отношений с Украиной, экономическую интеграцию и политическое сотрудничество.

Новое Усиленное соглашение должно заменить действующее в настоящее время Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого истекает в 2007 году.