Налоговики Крыма изъяли игрового оборудования на 11,2 миллионов

C начала года сотрудники подразделений налоговой милиции Крыма изъяли 817 единиц игорного оборудования на общую сумму предварительной оценки 11,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской налоговой.

По фактам выявленных правонарушений составлено 45 административных материалов по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст.164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности), направлены в местные суды для рассмотрения и принятия решения.

Кроме того, в юридические подразделения органов налоговой службы Крыма направлено 11 материалов для обращения в суд с исковым заявлением о применении финансовых санкций в виде штрафа в размере 8 тыс. минимальных зарплат (около 5 млн. грн.) с конфискацией игорного оборудования.

В настоящее время в связи с использованием новых схем ведения игорного бизнеса в виде «виртуального казино" сотрудниками налоговой милиции Крыма проводятся проверки интернет-клубов. По результатам 19 проверок выявлено 6 фактов предоставления посетителям заведения доступа к интернет-ресурсам, на которых функционируют «виртуальные казино", с обеспечением игроков виртуальными денежными средствами, что позволяет им делать ставки через сеть Интернет. Описано и изъято компьютерной техники на сумму 280,1 тыс. грн.