Из-за ненастья закрыли Харьковский международный аэропорт
14:51, 24 декабря 2009Общество
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Нет ни вылета, ни приема
Из-за сложных метеорологических условий сегодня не работает Харьковский международный аэропорт.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в аэропорту, утром после дождя наблюдается значительное намерзание на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Вследствие этого аэропорт не может работать ни на отправку, ни на прием самолетов.
Согласно расписанию, всего сегодня должны были состояться 8 международных и внутренних рейсов.
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