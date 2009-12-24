Из-за ненастья закрыли Харьковский международный аэропорт

Из-за сложных метеорологических условий сегодня не работает Харьковский международный аэропорт.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в аэропорту, утром после дождя наблюдается значительное намерзание на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Вследствие этого аэропорт не может работать ни на отправку, ни на прием самолетов.

Согласно расписанию, всего сегодня должны были состояться 8 международных и внутренних рейсов.