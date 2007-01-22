Мурата Насырова сегодня похоронят в Алма-Ате

Дочь Мурата Насырова

За несколько минут до того, как певец Мурат Насыров выпал из окна своей квартиры 19 января, его дочь от гражданской жены Наталии Бойко Лия набрала номер мобильного своей мамы. Плача, ребенок сказал: "Мама, папа хочет выброситься из окна", утверждает газета “Твой день”.

Услышав это, женщина тут же поехала домой. "Я рванула домой, по дороге Лия позвонила снова, повторила ту же фразу: "Мама, папа хочет выброситься из окна". Когда Наталья подъехала к дому, Мурат лежал на мокром газоне. На нем был любимый концертный пиджак из розового шелка, белоснежная рубашка и голубые джинсы, а рядом валялась картина в разбитой раме - его портрет.

Картину Насырову подарили в этот же день в ресторане друга, где они собрались со своими земляками. В последние минуты жизни именно она оказалась в руках певца. "Когда я приехала, Мурат был еще жив. Я подбежала к нему, он сделал еще два вздоха и умер у меня на руках", - сказала вдова.

По данным издания, влажная земля смягчила падение: на теле певца не было никаких повреждений. Но на шее были заметны следы от уколов. По одной из версий следователей, Насыров находился в состоянии наркотического опьянения, и якобы на его шее и руках обнаружены следы от уколов. Но жена певца и его директор Александр Скурихин утверждают, что Насыров никогда не употреблял наркотики. А последний месяц даже не пил спиртное, потому что шла интенсивная подготовка к сольному концерту, который должен был символизировать возвращение Насырова на эстраду, отмечает газета «Новые известия».

Между тем, как сообщалось ранее, некоторое время назад Мурат Насыров находился на излечении в одной из психиатрических клиник, специализирующихся, в том числе, и на лечении наркозависимости. В этой клинике он находился под чужим именем. Как заявили эксперты, все указывало на то, что это суицид. При случайном падении с такой высоты обычно выживают, поскольку человек инстинктивно стремится приземлиться на ноги и старается за что-то зацепиться. Музыкант даже не пытался избавиться от предметов, которые были у него в руках.

Как передает «Московский комсомолец» слова одного из милицейских чиновников с места происшествия, "потерпевший Насыров бросился с балкона под воздействием сильнодействующих наркотиков. Скорее всего, ЛСД".

Напомним, что популярный певец, исполнитель хита прошедших лет "Мальчик хочет в Тамбов" Мурат Насыров погиб в пятницу, 19 января. На глазах двоих детей и тещи он выбросился с балкона квартиры, находящейся на пятом этаже. 22 января в Алма-Ате проходят похороны певца.

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