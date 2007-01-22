Семья Кушнарева может не получить причитающихся 2,5 миллиона

Cемья покойного депутата Евгения Кушнарева пока не получит страховую компенсацию в размере 2,5 млн. грн., как то предусмотрено действующим законодательством.

Постановление Кабмина № 969 требует от НАСК "Оранта" выплатить страховое возмещение в случае гибели народного депутата его наследникам в размере десятилетнего денежного обеспечения народного депутата.

Зарплата умершего Кушнарева составляла около 20 тыс. грн. в месяц. В пересчете на 10-летний срок выходит порядка 2,5 млн. грн., сообщает газета "Дело".

Однако в самой "Оранте" заявили, что у них нет никаких оснований для выплаты.

"На текущий момент у нашей компании нет договорных отношений с парламентом, следовательно, и нет оснований для выплаты компенсации семье Кушнарева", - сообщили в пресс-службе "Оранты".

"В прошлом году Верховная Рада по требованию казначейства определила порядок страхования народных депутатов на основе тендера, который проведен пока что не был", - добавили в сообщении.

При этом президент НАСК "Оранта" Александр Завада уточнил, что данную процедуру нельзя считать полноценным страхованием.

"Деньги выделяются из бюджета, вопрос только в том, кто соберет справки и перечислит сумму. Страхование - это когда мы взяли 1 гривню, а выплатили миллион. А здесь - госстрахование: вся сумма предусмотрена в бюджете", - объяснил он.

В комитете Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики объяснили, что бюджетные средства на страхование народных депутатов были сокращены.

"На 2007 год на эти нужды была заложена сумма на страхование двух народных депутатов на случай смерти и двух депутатов на случай инвалидности. Но о тендере я ничего не знаю", - сказал член комитета Олег Ляшко.

В "Оранте" намекают, что не против продолжить страхование народных депутатов. Но любое решение, как и получение семьей Кушнарева 2,5 млн. грн., остается за Верховной Радой.

"В случае перечисления страхового платежа из госбюджета страховая выплата будет проведена наследникам своевременно", - говорят в пресс-службе страховщика.

Украинская правда