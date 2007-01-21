Награждение в Мариинском дворце (фоторепортаж)

Гендиректор АО «Укрпроминвест» Алексей Порошенко

Председатель Федерации работодателей Украины Анатолий Кинах

Ректор Национального авиационного университета Виталий Бабак

Чемпион мира по ”Богатырским играм” Василий Вирастюк

Артист Национального академического драмтеатра им. Франко Богдан Бенюк

Народный депутат Николай Катеринчук

Советник Президиума Академии наук Юрий Митропольский

Народний депутат Роман Бессмертный и народный артист Анатолий Хостикоев

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил государственные награды по случаю Дня Соборности Украины.

Звание Герой Украины (посмертно) присвоено народному депутату Юрию Оробцу и Алексею Гирныку, который 21 января 1978 года на Тарасовой горе в Каневе совершил акт самосожжения, протестуя против тоталитарного режима. Звание Герой Украины присвоено советнику Президиума НАНУ Юрию МИТРОПОЛЬСКОМУ

Ю.Оробцу и Ю.МИТРОПОЛЬСКОМУ звание присвоено с вручением Ордена Державы. Награду Ю.Оробца получила вдова Неонила ОРОБЕЦ, награду А.Гирныка получил сын - народный депутат Украины Евгений ГИРНЫК.

Орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награжден народный депутат Украины Анатолий КИНАХ.

Кроме того, Президент вручил орден Князя Ярослава Мудрого V степени, среди других, председателю правления Центрального союза потребительских обществ Украины Станиславу БАБЕНКО, народному депутату Украины Лилии ГРИГОРОВИЧ и генеральному директору акционерного общества «Укрпроминвест» Алексею ПОРОШЕНКО.

Орден “За заслуги” I степени, среди других, получили прежние народные депутаты Украины Иван ЗАЕЦ и Анатолий РАХАНСКИЙ, ІІ степени – ректор Национального авиационного университета Виталий БАБАК, народный депутат Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО, актер Национального академического драматического театра им. Франко Анатолий ХОСТИКОЕВ.

Орден “За заслуги” ІІІ степени получили артист Национального академического драматического театра им. Франко Богдан БЕНЮК, трехкратный обладатель звания «самый сильный человек планеты» Василий ВИРАСТЮК, народный депутат Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ и другие.

Также Президент присвоил звание “Народный артист Украины”, “Народный художник Украины”, “Заслуженный деятель искусств Украины”, “Заслуженный деятель науки и техники Украины”, “Заслуженный журналист Украины”, “Заслуженный работник культуры Украины”, “Заслуженный художник Украины”.