В Киеве нашли бомбу

В Киеве при восстановлении водоснабжения ряда частных домов обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в управлении общественных связей ОАО "АК "Киевводоканал", с вечера 19 января отключено водоснабжение ряда частных домов в районе улицах Пирятинская, Землянская, Мичурина и переулков Пирятинский и Землянский. Аварийная бригада "Киевводоканала" временно прекратила работы по весьма неординарной причине - неподалеку от места ликвидации аварии была обнаружена не разорвавшаяся бомба времен Великой Отечественной войны.

На месте происшествия работают специалисты МЧС, наряды милиции.