Чемпион Украины по дзюдо застрелил 18-летнего парня за отказ выпить с ним

Чемпион Украины по дзюдо Евгений СОТНИКОВ застрелил 18-летнего парня в Запорожье за то, что тот отказался с ним выпить.

Как передает корреспондент УНИАН, такую версию убийства, совершенного 19 декабря в кафе на территории Заводского района Запорожья, озвучил сегодня на пресс-конференции начальник ГУ МВД Украины в Запорожской области Виктор ОЛЬХОВСКИЙ.

"В кафе сидел СОТНИКОВ со своей компанией, за соседним столиком сидела другая компания, в которой был 18-летний парень. Сначала СОТНИКОВ дернул 16-летнего паренька, чтоб тот с ним выпил... Парень ответил, что не пьет. Его, наверное, ангел уберег - пистолет СОТНИКОВА дал осечку. А когда другой, 18-летний парень тоже отказался с ним выпить, СОТНИКОВ приставил пистолет к его виску и выстрелил. Парень погиб на месте", - рассказал В.ОЛЬХОВСКИЙ, отметив, что разрешения на оружие Е.СОТНИКОВ не имел.

По словам В.ОЛЬХОВСКОГО, по факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря вечером в кафе "Диана" в Заводском районе Запорожья был обнаружен мертвым 18-летний парень, причиной смерти которого стало пулевое ранение в голову.

В ГУ МВД Украины в Запорожской области подтвердили, что преступление совершил известный украинский спортсмен Е.СОТНИКОВ.

Е.СОТНИКОВ родился 20 ноября 1980 года в Запорожье. Закончил Запорожский государственный университет. Заслуженный мастер спорта.

Выступая в весовой категории свыше 100 кг, завоевал третье место на Чемпионате мира по дзюдо в 2003 году. Накануне Олимпиады-2004 был дисквалифицирован. Бронзовый призер Чемпионата Европы 2008 года.

Женат, растит сына.

Судим за причинение телесных повреждений (в 2007 году в Запорожье выстрелил в ногу человеку, который якобы напал на него).

В ноябре 2008 года был объявлен милицией в розыск после того, как во время празднования дня рождения в одном из кафе Заводского района Запорожья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил своего знакомого ножом. Ранение оказалось несмертельным, но достаточно серьезным для того, что бы милиция квалифицировала деяние спортсмена как "нанесение тяжких телесных повреждений".

Впоследствии уголовное дело по данному факту было закрыто в связи с тем, что пострадавший забрал заявление и официально отказался от претензий к Е.СОТНИКОВУ.

В этом году спортсмен, который с 28 ноября 2008 года по 21 июля 2009 года разыскивался милицией за нанесение ножевого ранения земляку, победил на Чемпионате Украины по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг.