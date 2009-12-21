Япония создает запас нефти на случай мирового кризиса

Япония начинает создавать запас сырой нефти, произведенной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), двустороннее соглашение предусматривает гарантированные поставки эмиратской нефти Токио в приоритетном порядке в случае глобального сокращения поставок углеводородного сырья, сообщает эмиратское информагентство WAM.

Первая загрузка нефти из Абу-Даби пройдет в понедельник в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Государственная нефтяная компания Абу-Даби арендует в Кагосиме у японского правительства резервуары для хранения нефти-сырца. Каждый резервуар вмещает в себя 600 тысяч килолитров.

Соглашение, подписанное в июне между Японией и Абу-Даби, в соответствии с которым начинаются поставки, является первым такого рода соглашением для Токио.

ОАЭ экспортирует 62% всей добываемой нефти в Японию. По объему поставок нефти в Японию ОАЭ занимают второе место после Саудовской Аравии, обеспечивая 25% всего японского импорта нефти.

РИА "Новости"