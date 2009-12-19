В Крыму - штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в середине недели, продлено до понедельника, 21 декабря.

Как сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС, с 19 по 21 декабря на территории автономии в связи с южным циклоном ожидаются сильный снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололедица, понижение температуры воздуха, усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду.

Проезд по дорогам Крыма свободен, в том числе – в районе Ангарского и Грушевского перевалов.

Как сообщал УНИАН, в среду крымское ведомство прогнозировало резкое ухудшение погодных условий на полуострове с 16 по 19 декабря и объявило штормовое предупреждение.