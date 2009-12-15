При пожаре в гараже погибли двое гостей хозяина

В Житомире в результате отравления угарным газом в гараже погибли два человека.

Об этом сообщил УНИАН работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, 12 декабря двое жителей Житомирской области, 1986 и 1985 г.р., после празднования остались переночевать у своего ровесника в Житомире в частном секторе.

«Хозяин разместил гостей в оборудованном под мастерскую гараже, а сам ночевал в другом помещении», - сообщил С.УЛАНОВ.

По его словам, около 6 часов утра 13 декабря в гараже произошел взрыв, разрушивший его переднюю стену, и возник пожар. Спасатели обнаружили там два тела. Ликвидация пожара продолжалась два часа. На месте работали дознаватели из МЧС и МВД.

Согласно предварительным данным следствия, молодые люди погибли еще до взрыва от отравления угарным газом. Пожар возник или из-за неосторожности во время курения, или из-за использования открытого огня с целью обогрева помещения. После распространения пожара взорвались баллоны с кислородом, сообщил С.УЛАНОВ.