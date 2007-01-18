Ющенко готов вернуть СЭЗы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО "готов подписать инициативу о восстановлении зон экономического развития". Об этом он заявил вчера в Донецк на совещании с административно-хозяйственным активом области.

По словам Президента, "экономические зоны, зоны экономического развития Украине нужны".

"И когда у меня с правительством были последний раз дебаты по этому вопросу, я сказал, что готов подписать инициативу о восстановлении зон экономического развития", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что считает ошибкой метод, по которому закрывались СЭЗы, потому что в органах местного самоуправления и в облгосадминистрациях "было достаточно рычагов отреагировать на перекосы в организации работы той или иной экономической зоны".

Президент заверил, что "готов, чтобы по каждой экономической зоне мы выписали отдельную инициативу".

"Вместе прорабатываем, принимаем, и я готов этот закон подписать. Здесь нет закрытых дверей в этом вопросе", - заключил Президент.