Главная елка страны: вдвое больше радости за в 2 раза меньшие деньги?

Стоимость организации нынешнего празднования Нового года на Майдане Незалежности в Киеве будет составлять 1 млн. 19 тыс. грн., что в долларовом эквиваленте вдвое дешевле, чем в прошлом году, сообщил сегодня на расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его данным, в прошлом году главная Новогодняя елка обошлась в 1 млн. 170 тыс. грн., что составляло 250 тыс. долларов, а в этом году в долларовом эквиваленте - 125 тыс. долларов.

При этом В.ЖУРАВСКИЙ отметил, что нынешняя елка будет не хуже, чем в прошлом году, а даже лучше. В частности, по его информации, при ее монтаже будет использовано почти на 100 елок больше, чем в прошлом году; будет использовано вдвое больше мигающих лампочек - 1 тыс. 200 (в прошлом году 600). Кроме того, в праздничном концерте примут участие 13-15 творческих коллективов и исполнителей, тогда как в прошлом году их было 10. Также более длительным будет и фейерверк – 20 минут (в прошлом году 15 минут).

В свою очередь, первый заместитель начальника Главного управления по культуре КГГА Евгений БОНДАРЬ сообщил, что из указанной общей суммы 628 тыс. грн. уже профинансировано.

По его словам, главную елку страны будут украшать 200 игрушек, из которых 40 - тигрята. В новом светодиодном оформлении елки будет преобладать фиолетовый цвет.

Полностью завершить оформления планируют 18 декабря, а зажгут огни на елке 19 декабря.

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО в интервью журналистам отметил, что в этом году не будет проблем с демонтажем елки, как после встречи 2009 года.

“Нет, не будет у нас в этом году проблем с демонтажем. В прошлом году я, откровенно говоря, еще в июле отдавал долги за елку, к величайшему сожалению. Поэтому я не хочу в этом году повторять эту ошибку. А потому и поставим, и разберем нормально”, - заверил он.

Как сообщал УНИАН, елка на Майдане Незалежности будет высотой 35 м. Монтировать ее начали 4 декабря.