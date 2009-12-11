Херсонская ТЭЦ перешла в собственность Нафтогаза

ОАО "Херсонская ТЭЦ" перешло в собственность НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщили УНИАН в Государственной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку, 100% (118 млн. 966,248 тыс. акций) Херсонской ТЭЦ, которые входили в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины", перешли к НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, по данным Херсонской облгосадминистрации, ОАО «Херсонская ТЭЦ» с начала отопительного сезона 2008-2009 гг. увеличила долги за использованный газ перед поставщиками с 17 млн. грн. до 54 млн. грн. В конечном итоге, сумма достигла 65 млн. грн.

На начало отопительного сезоне 2009-2010 гг. сумма долга перед НАК "Нафтогаз Украины" составила 61 млн. грн. Руководство ОАО и мэрия Херсона достигли соглашения с Минтопэнерго Украины по вопросу реструктуризации долгов ТЭЦ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №1060 от 7 октября т.г. решил передать в управление НАК «Нафтогаз Украины» ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ», ОАО «Одесская ТЭЦ», ОАО «Херсонская ТЭЦ», ОАО «Харьковская ТЭЦ-5».

Кроме того, Кабмин также передал в управление НАК «Нафтогаз Украины» Лисичанскую, Зуевскую, Николаевскую, Криворожскую теплоэлектроцентрали , а также ТЭЦ «Крымских генерирующих систем».

Справка УНИАН. В октябре 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Министерство топлива и энергетики с просьбой передать в управление компании государственные теплоэлектроцентрали.

По мнению специалистов НАКа, передача ТЭЦ в управление компании позволит напрямую перейти к производству тепловой энергии. Кроме того, подобные действия могут привести к повышению конкуренции между государственными и прочими ТЭЦ. Как подчеркнули в «Нафтогазе», соответствующим опытом в свое время воспользовался российский «Газпром», что дало положительные результаты.