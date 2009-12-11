Германия вернула 488 античных монет, вывезенных "черными археологами"

В Украину возвращены 488 античных монет Боспорского Царства, выполненных из золота, серебро и меди, изъятых у преступников транснациональной группировки.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины.

Цена нумизматической коллекции при ее аукционной продаже, по оценкам специалистов, составляет, как минимум, 80 тыс. евро.

Как информируют в МВД Украины, преступную группировку удалось разоблачить благодаря эффективному сотрудничеству между правоохранительными органами Германии, особенно полиции федеральной земли Гессен.

Транснациональная преступная группа состояла из граждан ФРГ - выходцев из бывшего СССР и граждан России, которые занимались нелегальной перевозкой и незаконной торговлей культурными ценностями, добытых путем «черных» археологических раскопок на Крымском полуострове.

Редкие античные монеты сотрудники полиции федеральной земли Гессен изъяли у преступников еще в декабре 2006 года. Ценные монеты преступники пытались незаконно реализовать через один из известных нумизматических аукционов в Германии. Прокуратурой при Земельном суде в городе Гессен было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследований Полиция Гессена и ГУБОП МВД Украины установили, что эта организованная преступная группа в период с 2003 по 2006 годы через известный нумизматический аукцион в Баварии незаконно продала значительное количество отдельных античных монет из Северного Причерноморья на сумму около 70 тыс. евро.

В ходе проведения следствия со стороны руководства МВД Украины и ГУБОП МВД Украины неоднократно возбуждалось ходатайство о передаче изъятой нумизматической коллекции в Украину как очень важного исторического культурного наследия украинского народа и важного вещественного доказательства.

Ввиду неоднократных обращений со стороны МВД Украины, соответствующего ходатайства Национальной академии наук Украины, а также при поддержке Генерального консульства Украины во Франкфурте-на-Майне и Посольства Украины во ФРГ, правительство федеральной земли Гессен 18 ноября этого года приняло решением о возвращении Украине указанных коллекционных монет.

Соответствующим решением Кабинета министров Украины эта коллекция, имеющая чрезвычайно высокую историческую ценность, передается через министра внутренних дел в Национальную Академию наук Украины (Институт археологии) для ее основательного научного исследования, публикации результатов этого исследования, которое позволит сделать эту коллекцию частью национального и мирового исторического культурного наследства, а также для внесения рекомендаций о ее последующем размещении в государственном музейном фонде.

Торжественно передали коллекцию делегация федеральной земли Гессен в составе представителей Министерства науки и искусства и правоохранительных органов Гессена.