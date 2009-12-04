Умер Вячеслав Тихонов

В Москве на 82-м году жизни скончался народный артист СССР Вячеслав Тихонов.

Об этом УНИАН сообщили в Союзе кинематографистов РФ

«Великий русский актер Вячеслав Тихонов скончался сегодня в 16.00 мск на 82-м году жизни в Москве», говорится в сообщении.

28 ноября актер был госпитализирован в ЦКБ из-за проблем с сердцем.

В.Тихонов родился 8 февраля 1928 года в г. Павловский Посад Московской области в рабочей семье. После школы учился в ремесленном училище, работал токарем на военном заводе. В 1945 году поступил на актерский факультет ВГИКа в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. В годы учебы в институте состоялся его дебют в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия».

Крупнейшей актерской работой В.Тихонова стала роль советского разведчика Исаева-Штирлица в многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны".

В.Тихонов сыграл в более чем 50 кино- и телефильмах.