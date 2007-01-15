Украинская карамель стала Беларуси поперек горла

Беларусь начала антидемпинговое расследование в отношении украинской карамели.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава ассоциации «Укркондитер» Станислав МИРОНЕНКО.

«Беларусь предупредила нас о начале антидемпингового расследования на поставки украинской карамели», - сообщил С.МИРОНЕНКО. Он пояснил, что таким образом Беларусь защищает своего производителя, которого «потеснили» украинские экспортеры карамели.

С.МИРОНЕНКО отметил, что в случае введения ограничений, ввозных пошлин, на поставки украинской карамели на территорию Беларуси, это не отразится негативно на отечественных производителях. Он пояснил, что в Беларусь Украина поставляет не более 5% от производимой продукции, тогда как в Российскую Федерацию экспортировалось около 50% от объемов всего внутреннего производства. «Наши производители это выдержат», - выразил надежду собеседник.

Как сообщалось, в 2006 году РФ ввела 20%-ю ввозную пошлину на украинскую карамель, что негативно повлияло на украинских кондитеров, вынудив их отказаться от экспортных поставок в РФ.

Справка УНИАН. По данным «Укркондитер», в 2005 году в Украине было произведено 998,7 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 6,3% больше в сравнении с показателями 2004 года.

Рынок кондитерской продукции в Украине характеризуется средней концентрацией – на долю 9 ведущих производителей приходится около 70% произведенной продукции.