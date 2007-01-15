Добкин запретил церкви освящать воду

Впервые с 1992 года священникам Украинской православной автокефальной церкви запрещено освящать воду в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление об этом дискриминационном решении горисполкома обнародовал пресс-центр Консистории Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ.

«Вечером в пятницу, 12 января, - говорится в заявлении, - стало известно, что Харьковский горисполком отклонил заявку консистории Харьковско-Полтавской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви (поданную еще 28 декабря) об освящении священниками УАПЦ воды 19 января, в день Богоявления (Крещения Господнего), в Саржином Яру».

Пресс-центр сообщает, что «традиция Великого (Иорданского) освящения воды в Саржином Яру была основана собственно УАПЦ 19 января 1992 г. С тех пор ежегодно сотни верных этой конфессии собирались возле источника в день Богоявления. Правда, УПЦ (Московского Патриархата) уже с 1993 г. пыталась перебрать инициативу. Ей удалось добиться того, что городская власть установила поочередное освящение воды: утром возле одного источника отправлял богослужение представитель Московского Патриархата, а в 15.00 неподалеку, возле другого из нескольких источников, - УАПЦ».

Пресс-центр отмечает, что до сих пор «никто из местных чиновников не подвергал сомнению необходимость удовлетворить элементарные религиозные права УАПЦ, гарантированные Конституцией. И только с приходом к власти в Харькове клана ДОБКИНА-КЕРНЕСА, который любит демонстрировать особые отношения с местными священнослужителями Московского патриархата, игнорируя все другие религиозные общины, стала возможной откровенная дискриминация УАПЦ».

«С издевательской чиновнической изобретательностью, - говорится в заявлении, - горисполком отказал УАПЦ на том основании, что богослужение Московского Патриархата будет отправляться с утра ... до 18.00. Однако известно, что сам чин Иорданского освящения воды даже самый медлительный священник не может отправлять дольше часа. Кроме того, с закатом солнца (то есть где-то после 16.00) по церковному отсчету времени уже наступают другие богослужебные сутки, а 20 января (7 января по старому календарю) в Православной Церкви великое освящение воды не отправляется».

Пресс-секретарь Харьковского городского председателя Виктория МАРЕНИЧ подтвердила УНИАН, что горисполком действительно отклонил письмо-заявку консистории Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ относительно освящения священниками УАПЦ воды 19 января в Саржином Яру, которое поступило 28 декабря. По ее словам, основанием для отказа стало то, что такое же письмо-просьба относительно освящения воды в Саржином Яру поступило раньше - 26 декабря - от Харьковской епархии УПЦ Московского патриархата. Поскольку горисполком к тому времени уже удовлетворил заявку священников УПЦ Московского патриархата, а УАПЦ подала свою на два дня позже – «просьба последней и была отклонена», сказала В.МАРЕНИЧ.