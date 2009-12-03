На межбанке евро проигрывает гривне

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9930/8,0170, к 12:00 сузился спрэд - 7,9970/8,0055 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2735/0,2744, а к 12:00 цены снизились до 0,2733/0,2738. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 29,2550 (+0,0900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,5118/1,5120, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 12,0835/12,1225, к 12:00 цены ушли вниз - 12,0780/12,0960.