Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн./долл., продают – по 8,06 грн./долл., курс не изменился по сравнению с 2 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,02 грн./долл., по продаже – в пределах 8,04-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3%, по сравнению с 2 декабря, и сегодня составляет 12,02 грн./евро, продажи – не изменился – 12,22 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,92-12,11 грн./евро, по продаже – в пределах 12,14-12,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 2 декабря, повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,2705 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2796 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2740 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,99 грн./долл., продажи – 8,05 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,02 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно изменился, по сравнению с 2 декабря, и сегодня составляет 12,03/12,19 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,92-12,11 грн./евро, по продаже – в пределах 12,14-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 2 декабря, повысился на 0,6% и сегодня составляет 0,2697 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2% – до 0,2798 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2740 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2749-0,2900 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,96/8,07 грн., евро – 12,00/12,25 грн., рубль – 0,2400/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,98/8,08 грн., евро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,97/8,07 грн., евро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,2690/0,2790 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9905, к евро – 12,057664, к российскому рублю – 0,275.