Львовская милиция открещивается от заклеенных билбордов Ющенко

Начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Василий ПИСНЫЙ опровергает причастность своих подчиненных к скандалу вокруг искажения агитационной рекламы двух кандидатов в президенты Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, В.ПИСНЫЙ отметил: "Наше ведомство не имеет никакого отношения к политике, и нам безразлично, чья реклама висит на тех или иных билбордах. Основное для нас – это безопасность, досадно, что кто-то на этом вопросе решил сделать себе дешевый пиар".

В то же время, комментируя ситуацию, имевшую место 1 декабря во время поездки премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО во Львов, В.ПИСНЫЙ сказал: "Два сотрудника милиции, охранявших правопорядок во время приезда во Львов Юлии ТИМОШЕНКО, действительно обратились к лицам, которые переклеивали рекламу на билборде, чтобы они, в целях безопасности, подождали несколько минут, пока проедет кортеж премьер-министра".

Как сообщал УНИАН, по информации официального сайта кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, 1 декабря во Львове накануне приезда премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО ряд билбордов заклеили рекламой с изображением главы правительства. В частности, ночью были заклеены билборды В.ЮЩЕНКО, а на их месте появилась реклама Ю.ТИМОШЕНКО.