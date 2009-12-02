Наливайко рассказал, в чем хитрость статистики о нападениях на журналистов

И.о. председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Олег НАЛИВАЙКО заявляет, что за последнее время увеличилось количество нападений и попыток запугивания журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время проведения парламентских слушаний по состоянию свободы слова в региональных СМИ.

По словам О.НАЛИВАЙКО, это проявляется в таких фактах, как обстрелы помещений редакций, покушения на директоров телекомпаний, избиение журналистов и телеоператоров, даже в стенах Верховной Рады.

Он выразил сожаление, что адекватной реакции и согласованных действий со стороны правоохранительных и судебных органов пока еще “мы не видим”.

“Если бы мы не знали реальной ситуации, то подумали бы, что журналисты у нас работают просто в тепличных условиях”, - сказал и.о. председателя Госкомтелерадио.

Он отметил, что за 9 лет со времени вступления в силу Уголовного кодекса было лишь два случая, когда виновные в препятствии профессиональной деятельности журналистов (ст. 171) понесли наказание по соответствующим приговорам суда.

По словам О.НАЛИВАЙКО, хитрость такой странной статистики состоит в том, что по другим случаям нападений на журналистов правоохранительные органы вместо возбуждения уголовных дел по ст. 171 Уголовного кодекса квалифицируют такие действия как хулиганство.

Он отметил, что уместно было бы рекомендовать генеральному прокурору Украины создать рабочую группу для обобщения практики расследования и выработки рекомендаций, которые позволили бы при расследовании соответствующих уголовных дел применить именно ст. 171 Уголовного кодекса.

“По моему мнению, не мешало бы также заслушать в Верховной Раде отчет генерального прокурора о ходе расследования уголовных дел по фактам препятствия журналистам в исполнении их профессиональных обязанностей”, - сказал он.

По словам О.НАЛИВАЙКО, необходимо признать, что, несмотря на очевидные позитивные изменения последних лет, состояние дел и тенденции в сфере свободы слова свидетельствуют о наличии серьезных проблем.

К таким, отметил он, можно отнести нарушение прав журналистов на доступ к информации, вмешательство в редакционную политику со стороны владельцев СМИ, административное давление на журналистов должностными лицами местных госадминистраций и органов местного самоуправления, преследование за критические материалы, безосновательные увольнения руководителей местных СМИ.

“К сожалению, и это нужно признать, наличие даже самого совершенного и самого прогрессивного законодательства еще не гарантирует полной свободы и безопасности журналистской деятельности”, - сказал О.НАЛИВАЙКО.