Луценко продемонстрирует чудеса самообороны

В Ивано-Франковске начался всеукраинский фестиваль вертепов «Карпатия», организатором которого выступили Гражданское движение «Народная самооборона» и художественное объединение «Последняя баррикада».

Как передает корреспондент УНИАН, на фестиваль прибыли вертепы из Киева и Донецка, Харькова и Львова, Ривного и Луцка, Херсона и Николаева, Днепропетровска и Кировограда, Тернополя, а также вертепы греко-католических церквей из Киевской области.

Главным событием фестиваля является «вертеп самообороны» при участии Юрия ЛУЦЕНКО, Олеся ДОНИЯ, Николая ВЕРЕСНЯ, Сергея АРХИПЧУКА и других известных писателей и общественных деятелей.

Приветствуя участников фестиваля, председатель Гражданского движения «Народная самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что он приехал сюда, потому что ему нравится любая форма самоорганизации людей и, в частности, такая как самооборона, особенно именно в это время, когда Украина разъединена, преданна, драматична. «Мне кажется этот фестиваль поднимет настроение людям и веру самих в себя», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО. А начал он свое выступление сожалением, что «нет снега на старый Новый год, свято Василия, и отметил: «а знаете почему? - потому что Мороз предал». Участники вертепного действа поддержали эти слова аплодисментами и смехом.

Ю.ЛУЦЕНКО также выразил надежду, что его организация поможет объединить помаранчевую команду. По его словам, нынешний фестиваль должен показать всем, что украинцы имеют право на самооборону. Он призвал украинцев «выходить из крайних домов, потому что они горят первыми, чтобы защитить нашу духовность».

Участников всеукраинского фестиваля также поприветствовали председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Роман ТКАЧ и народный депутат Украины Зиновий ШКУТЯК.