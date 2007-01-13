Борисполь отдали на откуп Минтрансвязи

Кабинет Министров своим распоряжением от 11 января одобрил концепцию Государственной программы развития международного аэропорта «Борисполь» на период до 2020 года.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Государственным заказчиком Программы определено Министерство транспорта и связи Украины.

Согласно распоряжению, Минтрансвязи вместе с заинтересованными центральными органами исполнительной власти разработать и подать в двухмесячный срок Кабинету Министров Украины проект Государственной программы развития международного аэропорта «Борисполь» на период до 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ представил концепцию Госпрограммы развития Международного аэропорта «Борисполь».

Концепция развития аэропорта предусматривает реконструкцию терминала “А” с целью улучшения уровня обслуживания пассажиров на внутренних рейсах (2007-2008 годы), реконструкцию терминала “С”, строительство пассажирской галереи площадью 40 тыс. квадратных метров и пропускной способностью 2 100 пассажиров в час (2007-2009 гг.), строительство терминала “D” за счет японского кредита.

Кроме того, в 2008-2010 годах предусматривается полная реконструкция центрального перрона аэропорта и строительство дополнительных стоянок для самолетов, в 2010-2013 гг. - строительство терминала “Е” площадью 60 тыс. кв.м, в 2010-2012 гг. - реконструкция летной зоны №2 для обслуживания всех типов самолетов.

Также концепция предусматривает развитие инфраструктуры «Борисполя»: строительство гостиничного комплекса (2008-2010 гг.), паркингов (2008-2010 гг.), офисных сооружений (2008-2011 гг.) и тому подобное.

Кроме того, в 2010-2012 годах намечено строительство скоростного железнодорожного пути между аэропортом и Киевом, в 2011-2013 гг. - создание комплекса по обслуживанию бизнес-авиации, 2008-2010 гг. - комплекса бортового питания и в 2010-2011 г. - комплекса грузовых перевозок.

Согласно концепции, уже в 2010 году аэропорт «Борисполь» сможет пропускать до 8 млн. пассажиров в год, в 2015 г. - до 13,1 млн. пассажиров, в 2020 году - 18,4 млн. пассажиров.

Как сообщил Н.РУДЬКОВСКИЙ, только на реконструкцию взлетно-посадочной полосы №2 аэропорта «Борисполь» необходимо около 300 млн. дол.

По словам министра, стоимость каждого из трех терминальных комплексов составит по 200 млн. долларов - то есть около 600 млн. долларов. Кроме того, как отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ, инфраструктура будет развиваться и будет строиться за счет привлечения средств инвесторов. В общей сложности сюда планируется вложить около 300 млн. долларов.

Справка УНИАН. ГМА «Борисполь», расположенный в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине. «Борисполь» относится к аэропортам класса «А» и является многопрофильным предприятием, которое объединяет в себе роботу свыше 30 разных служб.