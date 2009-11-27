Украина предложила Бразилии активизировать военное сотрудничество

Министерство обороны Украины предложило Бразилии активизировать сотрудничество в военной сфере.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в Киеве состоялась встреча временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Бразилия Антонио Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО.

Главной темой встречи стали вопросы установления и развития активного военного и военно-технического сотрудничества между Украиной и Бразилией.

По словам В.ИВАЩЕНКО, знаковой в отношениях между обоими государствами является реализация совместного украинско-бразильского проекта в аэрокосмической отрасли “Алкантара Циклон Спейс”.

Он подчеркнул, что военное ведомство играет одну из ключевых ролей в реализации этого проекта, ведь именно государственное предприятие Минобороны “Центральный проектный институт” является разработчиком и проектировщиком будущего космодрома на территории Бразилии.

В.ИВАЩЕНКО также не исключил того, что возможности и потенциал “Центрального проектного института” позволяют этому учреждению принимать участие в реализации других современных проектов в Бразилии.

”Кроме ракетно-космической отрасли, Украина имеет значительный, признанный в мире потенциал в создании авиационной и бронетанковой техники”, - констатировал В.ИВАЩЕНКО, и пригласил посла Бразилии посетить предприятия оборонно-промышленного комплекса и ознакомиться с их возможностями и продукцией.

В свою очередь, А.КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО отметил, что Бразилия заинтересована в сотрудничестве с Украиной, особенно в сфере обороны.

”Бразилия имеет большой потенциал, природные ресурсы и мощную экономику. Мы с заинтересованностью смотрим в сторону Украины”, - отметил посол.

Он также подчеркнул, что Украина для Бразилии не является неизвестной страной, ведь в Бразилии уже более 120 лет живет большая украинская диаспора, вклад которой в развитие страны достаточно весомый.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с запланированным на 1-3 декабря визитом в Украину министра обороны Бразилии, который будет в составе государственной делегации во главе с Президентом этой страны.

*** В октябре 2004 года государственное предприятие Минобороны Украины “Центральный проектный институт” стало победителем конкурса, и было определено разработчиком наземного комплекса космического ракетного комплекса “Циклон-4” в бразильском штате Алкантара.

Нынешней весной украинские специалисты успешно провели первый этап рекогносцировочных работ на будущем космодроме в бразильском штате Алкантара.

По итогам этой работы были приняты предварительные решения относительно размещения наземного комплекса космического ракетного комплекса “Циклон-4”.