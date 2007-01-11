Тарута организовал Ющенко экскурсию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время рабочей поездки в Луганскую область посетил ОАО «Алчевский металлургический комбинат».

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

Председатель совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей ТАРУТА ознакомил Президента со схемой технического переоборудования комбината.

Реконструкция предприятия предусматривает практически полную замену устаревшего оборудования, отказ от устаревших технологий, в том числе мартеновского производства, строительство новых производственных цехов, оптимизацию цены и расходов на производство продукции, а также осуществление крупномасштабных экологических и социальных проектов. Программа рассчитана до 2010 года и продолжается с сентября 2003 года, когда был подписан Меморандум о намерениях по строительству отделения непрерывного разлива стали между корпорацией «ИСД» и Европейскими компаниями «Duferko» и «Voest Alpine». Общая стоимость проекта почти 2 млрд. долларов США без участия государственных средств.

Запланировано, что до 2009 года выпуск продукции комбината возрастет более чем в два раза, при этом будут созданы новые рабочие места.

На решение экологических проблем производства запланировано потратить около 20% всех капиталовложений. По расчетам алчевских металлургов, благодаря переоснастке комбината количество вредных выбросов в атмосферу уменьшится в 2,2 раза.

В 2007 году на реконструкцию предприятия планируется использовать почти 3,5 млрд. грн.

Кроме того, в сопровождении генерального директора предприятия Тараса ШЕВЧЕНКО глава государства осмотрел производственные мощности комбината, в частности цех непрерывного разлива стали.