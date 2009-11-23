За «Пилу-6» и «Хостел-2» кто-то из чиновников получит по шапке

Служебное расследование определит вину должностных лиц, разрешивших прокат в Украине лент «Пила-6» и «Хостел -2».

Об этом заявил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК в интервью ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Есть факт конфликта, есть факт нарушения, он установлен административным судом. Правительственный комитет обязал соответствующие государственные органы - это Минкульт и главную госслужбу - в соответствии с процедурой провести служебное расследование, и только служебное расследование может указать на вину тех или иных служебных лиц», - пояснил И.ВАСЮНИК.

Он также выразил свою позицию относительно содержания этих фильмов. «Излишне представлено зрителю грубое человеконенавистничество. Этого нельзя показывать людям», - сказал вице-премьер, комментируя причины служебного расследования в отношении должностных лиц государственной службы кинематографии, которые разрешили прокат этих лент.

Относительно беспрепятственного выхода в прокат в Украине пяти предыдущих фильмов «Пилы» и одного «Хостела» І.ВАСЮНИК обратил внимание на то, что на протяжении последних лет Нацкомисия по вопросам защиты общественной морали фактически не действовала, и только начиная с прошлого года комиссия начала налаживать свою работу и принимать решение.

В то же время председатель Нацсоюза кинематографистов Украины Сергей ТРИМБАЧ видит в позиции И.ВАСЮНИКА желание снять с должности председателя Госслужбы кинематографии Анну ЧМИЛЬ, отметили в пресс-службе. В частности, по его словам, «киностудии дерибанятся, скоро уже до последней. Вот она (А.ЧМИЛЬ) не позволяет... Она стоит на страже государственных, общественных интересов, а не частных, вот и не нравится».